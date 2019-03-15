Херсонский морпорт начал работать с «Метинвест-Шиппинг»

Херсонский морской торговый порт заключил договор и начал работать с транспортно-экспедиторской компанией ООО "Метинвест-Шиппинг", входящей в группу "Метинвест", сообщается на странице порта в Facebook.

Госпредприятие "Херсонский морпорт" уже отгрузило на экспорт первую партию в 9 тыс. тонн металлопроката.

По данным порта, прием вагонов с металлопрокатом и погрузка судна происходили планово, без задержек.

Компания "Метинвест-Шиппинг" обслуживает грузы в крупнейших портах Украины, а также организует перевозки по железной дороге по территории Украины и за ее пределами.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Херсонский порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от его устья. Подход к нему осуществляется по фарватеру, который проходит по р. Рвач, рукаву Ольховой Днепр и по Днепру. Навигация в порту работает круглогодично.



