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Херсонский морпорт начал работать с «Метинвест-Шиппинг»
15:36 14.03.2019 |
Херсонский морской торговый порт заключил договор и начал работать с транспортно-экспедиторской компанией ООО "Метинвест-Шиппинг", входящей в группу "Метинвест", сообщается на странице порта в Facebook.
Госпредприятие "Херсонский морпорт" уже отгрузило на экспорт первую партию в 9 тыс. тонн металлопроката.
По данным порта, прием вагонов с металлопрокатом и погрузка судна происходили планово, без задержек.
Компания "Метинвест-Шиппинг" обслуживает грузы в крупнейших портах Украины, а также организует перевозки по железной дороге по территории Украины и за ее пределами.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Херсонский порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от его устья. Подход к нему осуществляется по фарватеру, который проходит по р. Рвач, рукаву Ольховой Днепр и по Днепру. Навигация в порту работает круглогодично.
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