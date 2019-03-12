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Ощадбанк с сегодняшнего дня начал выплачивать субсидии деньгами
09:51 12.03.2019 |
Субсидианти, которые не являются пенсионерами, смогут получить субсидии в денежной форме в Ощадбанке с 12 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Для получения субсидий граждане должны зарегистрироваться на официальном сайте или в Контакт-центре Ощадбанка по тел.: 0 800 210 800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по территории Украины).
При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов "Быстрая копейка" субсидианту будет предложено открыть текущий счет, на который в дальнейшем будет зачисляться субсидия.
При этом, если субсидіант, который не является пенсионером, уже имеет текущий счет в Ощадбанке, на него будет зачислена субсидия.
В Ощадбанке отметили, что субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Они получат субсидию одновременно с пенсией через "Укрпошту" или на свой банковский пенсионный счет в обычные сроки.
Напомним, Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий и жилищных субсидий с 1 марта 2019 года. Кабинет министров Украины направит более 5,6 млрд грн на выплату монетизированных субсидий населения. Средний размер монетизованной субсидии в марте составит 1681 грн.
Отметим, по подсчетам правительства, субсидии получат наличными 3,38 млн домохозяйств, среди которых 74% - пенсионеры. Таким образом с 12 марта в Ощадбанке получат субсидии около 880 тыс. человек.
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