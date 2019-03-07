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Ощадбанк осуществил выплату по еврооблигациям на $420 млн
10:55 07.03.2019 |
Ощадбанк осуществил выплату по еврооблигациям на сумму 420 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Публичное акционерное общество Ощадбанк, согласно установленному графику, перечислило сумму 420 млн долларов по кредитному соглашению в рамках эмиссии еврооблигаций на 700 млн долларов , что составляет 60% общего объема выпуска.
Вместе с плановым погашением Ощадбанк также осуществил выплату процентов.
Согласно условиям выпуска, владельцы облигаций получат средства 11 марта 2019 года.
Выпуск еврооблигаций был осуществлен Ощадбанком в виде нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) в 2011 году, и в 2015 году репрофилирован в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) МВФ.
Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения на семь лет, до 2023 года.
Остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода начиная с сентября 2019 с окончательным погашением 10 марта 2023 года.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
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