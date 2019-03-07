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Минфин утвердил план корпоратизации «Укрэнерго»
08:30 07.03.2019 |
Министерство финансов утвердило план мероприятий по реорганизации (преобразованию) госпредприятия "НЭК "Укрэнерго" в частное акционерное общество (ЧАО), 100% акций которого принадлежат государству. Соответствующий приказ №95 Минфин выдал 1 марта 2019 р.
"Корпоратизация "Укрэнерго" (превращение в АО) является обязательным условием сертификации компании в качестве независимого оператора системы передачи в соответствии с законом "О рынке электрической энергии" и директивой ЕС2009/72, имплементация которой входит в международных обязательств Украины", - отмечается в сообщении.
В частности, процедура корпоратизации предусматривает инвентаризацию активов компании, их независимую оценку, рецензирование Фондом госимущества отчета об оценке имущества, а также другие действия, предусмотренные законодательством.
Как сообщалось, в феврале Министерство финансов подписало приказ о преобразовании госпредприятия "Укрэнерго" в акционерное общество.
Напомним, Кабмин распоряжением №1001 от 14 декабря 2018 года передал НЭК "Укрэнерго" в управление от Министерства энергетики и угольной промышленности Министерству финансов.
Как поясняла министр финансов Оксана Маркарова, в отличие от Минэнергоугля Минфин не имеет конфликта функций как разработчика отраслевой политики и владельца предприятия.
Незадолго перед принятием этого решения, "Укрэнерго" обвинило Министерство энергетики в срыве корпоратизации компании.
В частности, подконтрольная Минэнергоугля комиссия по реорганизации НЭК "Укрэнерго" отказалась утвердить оценку имущества указанного предприятия и объявила оделегировании полномочий по управлению делами предприятия главе комиссии в лице заместителя министра энергетики и угольной промышленности Михаила Близнюка.
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.
Как сообщали Электровести, "Укрэнерго" модернизирует 12 подстанций за счет кредитных средств ЕБРР. Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций 750-330 кВ с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация подстанций позволит внедрить современные технологии дистанционного управления энергообъектом, повысит безопасность и надежность передачи электроэнергии, что является одним из ключевых требований при интеграции энергосистемы к ENTSO-E.
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