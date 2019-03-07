Коболев не собирается увольняться с должности главы «Нафтогаза»

Глава компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не собирается увольняться с должности.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду.

Отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в конкурсе на главу правления, Коболєв сказал, что пока ожидает позицию юристов.

"Мне эта должность нужна для выполнения цели, о которой я сегодня говорил",- подчеркнул Коболев.

Отметим, что во время конференции глава НАК очертил перечень планов и задач, которые ставит перед собой. В частности, он говорил о расторжении контракта с Газпромом, наведении прозрачности на рынке газа, в частности об устранении "посредников" на этом рынке, о том, каким образом обеспечить транзит природного газа после 2019 года по территории Украины и другие.

Коболев выразил надежду на то, что "верховенство права и цивилизованный подход и принципы оперативного управления, которые закладывались последние пять лет, в этой ситуации победят".

Напомним, ранее правительство решило пересмотреть в сторону уменьшения заработные платы руководителям госкомпаний, в том числе и НАК "Нафтогаз Украины".

Глава компании Андрей Коболев в свою очередь заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабмина, на базе которой устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

Кабмин ожидал от наблюдательного совета "Нафтогаза" новых условий контракта с председателем правления и остальной частью менеджмента компании.

Позже в Наблюдательном совет НАК сообщили о принятии решения продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболева и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривень.

После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления "Нафтогаза".