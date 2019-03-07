Коболев: объявленный правительством конкурс на главу «Нафтогаза» незаконный

Решение правительства о непродлении контракта главе НАК «Нафтогаз Украины», а также объявление конкурса на эту должность противоречит украинскому законодательству и духу проводимых реформ.

Об этом во время брифинга сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Как предварительное решение правительства об окончании моего контракта, так и текущее решение об объявлении конкурса - противоречит украинскому законодательству, более того, такую мысль разделяет и международное сообщество, и организации, которые были спонсорами реформ корпоративного управления и помогали проводить этот закон», - заявил Коболев.

При этом он отметил, что подобные заявления также противоречат духу реформ.

«Это противоречит духу реформ, потому что вся идеология заключалась в том, что для главного акционера компании - правительства, основным инструментом управления является Наблюдательный совет», - пояснил он.

Коболев отметил, что Кабинет министров не имеет полномочий принимать кадровые решения, поскольку для этого в «Нафтогазе» был создан Наблюдательный совет.

«Результат реформы, которая проводилась с государственными компаниями в нашей стране такая, что полномочия увольнять, назначать, менять зарплату, премии выписывать - это полномочия исключительно Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», и это можно проверить в законе, я не буду вдаваться в детали», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня 6 марта на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что контракт с Андреем Коболевым, который заканчивается 22 марта, не будет продлен, а с 23 марта будет объявлен открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины».