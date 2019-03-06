Финансовые новости
- |
- 06.03.19
- |
- 19:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Подконтрольная Burisma компания выиграла на аукционе спецразрешение на Дубровско-Радченковскую площадь, предложив 25,1 млн грн
19:16 06.03.2019 |
ООО "Нафтогазопромыслова геология", подконтрольная Burisma Group Николая Злочевского, в ходе первого электронного нефтегазового аукциона выиграла специальное разрешение на пользование Дубровско-Радченковской площади (Полтавская обл.). предложив за нее 25,1 млн грн при стартовой цене в 17,5 млн грн, свидетельствуют данные в системе Prozorro.sale.
Помимо победившей компании в аукционе принимало участие ЧП "Оптима-ресурс", которое во время всех трех раундов ни разу не повысило цену.
Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является Н.Злочевский.
Помимо "Нафтогазопромыслова геология" Burisma Holdings подконтрольны также "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест".
Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации экспериментального проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с ним продажа спецразрешений осуществляется исключительно через электронные торги.
Госгеонедр 6 декабря 2018 года выставил на первые электронные нефтегазовые аукционы, запланированные на 6 марта 2019 года, 10 участков общей площадью 1,8 тыс. кв. км в шести областях Украины.
Ранее сообщалось, что семь из десяти аукционов по продаже углеводородных площадей, запланированных на среду, не состоятся из-за отсутствия заявок. Интерес потенциальных покупателей помимо Дубровско-Радченковской площади вызвали также Южно-Кобзовская (Харьковская обл., стартовая цена 9 млн 623,2 тыс. грн) и Свитанково-Логовская площади (Харьковская обл., 17 млн 735,5 тыс. грн).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украина очень быстро меняет свою медицинскую систему - экономический эксперт ВОЗ
ТОП-НОВОСТИ
|«Мы не видим признаков приближающегося кризиса» – управляющий партнер KPMG в Украине
|Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Порошенко
|13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе в Антикоррупционный суд
|Треугольник черного пиара. Порошенко и оборонка, Тимошенко и ростехнологи, Зеленский и «Приват»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Подконтрольная Burisma компания выиграла на аукционе спецразрешение на Дубровско-Радченковскую площадь, предложив 25,1 млн грн
|«Укргазвыдобування» купило спецразрешение на Южно-Кобзовскую площадь за 30,95 млн грн
|Порошенко за расширение набсовета «Укроборонпрома» за счет представителей НАТО
|СНБО намерен инициировать аудит «Укроборонпрома»
|ДТЭК обошел «Смарт-Холдинг» и «Укргазвыдобування» в борьбе за Свитанково-Логивскую нефтегазовую площадь
|«Нафтогаз» опровергает конфликт интересов Фаворова при заключении договоров на продажу газа в конце 2018г
|«Кернел» получил $56 млн от ЕБРР и Фонда чистых технологий на строительство ТЭЦ на биомассе
Это интересно
|Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве
|Электрический Audi Q4 e-tron: серийный к 2020 году
|Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки
|Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте
|Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу
|Samsung предоставила образцы складных дисплеев компаниям Apple и Google
|Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков