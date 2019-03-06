Подконтрольная Burisma компания выиграла на аукционе спецразрешение на Дубровско-Радченковскую площадь, предложив 25,1 млн грн

ООО "Нафтогазопромыслова геология", подконтрольная Burisma Group Николая Злочевского, в ходе первого электронного нефтегазового аукциона выиграла специальное разрешение на пользование Дубровско-Радченковской площади (Полтавская обл.). предложив за нее 25,1 млн грн при стартовой цене в 17,5 млн грн, свидетельствуют данные в системе Prozorro.sale.

Помимо победившей компании в аукционе принимало участие ЧП "Оптима-ресурс", которое во время всех трех раундов ни разу не повысило цену.

Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является Н.Злочевский.

Помимо "Нафтогазопромыслова геология" Burisma Holdings подконтрольны также "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест".

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации экспериментального проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с ним продажа спецразрешений осуществляется исключительно через электронные торги.

Госгеонедр 6 декабря 2018 года выставил на первые электронные нефтегазовые аукционы, запланированные на 6 марта 2019 года, 10 участков общей площадью 1,8 тыс. кв. км в шести областях Украины.

Ранее сообщалось, что семь из десяти аукционов по продаже углеводородных площадей, запланированных на среду, не состоятся из-за отсутствия заявок. Интерес потенциальных покупателей помимо Дубровско-Радченковской площади вызвали также Южно-Кобзовская (Харьковская обл., стартовая цена 9 млн 623,2 тыс. грн) и Свитанково-Логовская площади (Харьковская обл., 17 млн 735,5 тыс. грн).