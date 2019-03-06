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Порошенко за расширение набсовета «Укроборонпрома» за счет представителей НАТО
17:44 06.03.2019 |
Президент Петр Порошенко выступает за расширение состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом он сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.
"Я предлагаю немедленно решить вопрос относительно расширения состава наблюдательного совета концерна за счет международных профессионалов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал он.
Порошенко считает, что такой шаг ускорит достижение "Укроборонпромом" необходимых для вступления в НАТО стандартов.
Как сообщали Українськi Новини, СНБО намерен инициировать аудит государственного концерна "Укроборонпром".
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