ДТЭК обошел «Смарт-Холдинг» и «Укргазвыдобування» в борьбе за Свитанково-Логивскую нефтегазовую площадь

ООО "Нафтогазсистемы" (входит в портфель активов "ДТЭК Нефтегаз") выиграло аукцион по покупке специального разрешения на пользование недрами Свитанково-Логивской площади (Харьковская обл.), свидетельствуют данные в системе Prozorro.Sale.

Финальная ставка "Нафтогазсистемы" составила 85,001 млн грн против 85 млн грн ООО "Пром-энерго продукт" (входит в "Смарт-Холдинг") Вадима Новинского, 21,37 млн грн государственного АО "Укргазвыдобування" и 17,736 млн грн ЧП "Оптима-Ресурс".

Свитанково-Логивская нефтегазовая площадь находится на территории Харьковской области. Вид пользования недрами: геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). Срок пользования спецразрешением - 20 лет.

По словам генерального директора "ДТЭК Нефтегаз" Игоря Щурова, в ближайшие годы компания инвестирует более 300 млн грн в геологоразведочные работы, поисковое бурение и строительство наземной инфраструктуры площади.

"В случае открытия месторождения дополнительные инвестиции в развитие и освоение его запасов составят суммарно порядка 1 млрд грн. Это позволит нам увеличить свой вклад в энергетическую независимость Украины", - цитирует его пресс-служба компании.

"Благодаря абсолютно прозрачной процедуре и в условиях честной конкурентной борьбы, сегодня нам удалось приобрести специальное разрешение на площадь, которую мы изучали совместно с отраслевыми научными институтами последние три-четыре года. Этот шаг является логическим продолжением развития нашего бизнеса в Харьковской области", - добавил И.Щуров.

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" в 2019 году намерен вдвое увеличить инвестиции в добычу по сравнению с 2018 годом - до 3 млрд грн.

По итогам 2018 года компания добыла 1,649 млрд куб. м природного газа, что практически соответствует уровню этого показателя в 2017 году (1,65 млрд куб. м).

"ДТЭК Нефтегаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". В портфель активов компании входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

