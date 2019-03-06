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Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко заявляет о возможном конфликте интересов у руководителя газового бизнеса компании Фаворова
14:06 06.03.2019 |
Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, подозревает, что с 4-го квартала 2018 года продажа газа из газовых хранилищ Украины ведется в некоторых случаях по коррупционной схеме и заявляет о возможном конфликте интересов у руководителя газового бизнеса группы Андрея Фаворова.
Об этом Витренко написал в служебных записках наблюдательному совету компании, копии которых имеются в распоряжении "Українських Новин".
В частности, Витренко считает, что маркетинговая политика компании по реализации газа в нерегулируемом сегменте, то есть для промышленных потребителей, велась неэффективно с осени 2018 года и такая ситуация может продолжаться и в 2019 году.
"Насколько мне известно, такая же ситуация остается актуальной для поставок газа в январе и феврале 2019 года", - говорится в документе.
По информации Витренко, продажа газа, в частности в четвертом квартале 2018 года, привела с одной стороны, к необоснованным потерям Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а с другой - к такой же необоснованной прибыли ООО "ЭРУ Трейдинг" как посредника между НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерней компанией ПАО "Укртрансгаз".
Из анализа Витренко следует, что в 4-м квартале "ЭРУ Тейдинг" получал газ по цене, заниженной в некоторых случаях почти на 1 тыс. гривен за 1000 куб. м.
"Если допустить, что этот ресурс был использован "ЭРУ Трейдинг" для производственно-технологических нужд и услуг балансировок, тогда при сравнении с расчетными ценами закупки газа "Укртрансгазом" на контрактных условиях, "ЭРУ Трейдинг" могла заработать на этих операциях 2,2 миллиона долларов", - говорится в анализе.
Витренко обратил внимание, что руководитель газового бизнеса группы Фаворов, который несет ответственность за эти сделки, ранее был руководителем и одним из собственников "ЭРУ Трейдинга", и это может свидетельствовать о конфликте интересов.
"Поскольку на формирование маркетинговой политики определяющее влияние - во всяком случае с декабря 2018 года - имеет А. Фаворов, может возникнуть обоснованное подозрение, что он имел возможность, но не исправил эту ситуацию, что противоречит его служебной обязанности действовать в интересах НАК "Нафтогаз Украины", в частности используя его знания и информацию (в данном случае речь идет даже о публично доступной информации), полученную во время работы в ООО "ЭРУ Трейдинг". Соответственно, может быть достаточно оснований считать, что это является следствием конфликта интересов в случае, если А. Фаворов остался реальным бенефициаром ООО "ЭРУ Трейдинг". С другой стороны, исходя из таких обстоятельств может возникнуть обоснованное подозрение, что А. Фаворов мог остаться реальным бенефициаром ООО "ЭРУ Трейдинг", - отмечает Витренко.
Как сообщали Українськи Новини, Фаворов с ноября 2018 года назначен главой газового направления НАК, и к нему перешла часть полномочий Витренко.
Фаворов ранее был директором и одним из учредителей "ЭРУ Трейдинг", сейчас в перечне бенефициаров компании его нет.
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