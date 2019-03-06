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Кабмин объявил конкурс на должность предправления «Нафтогаза»
12:51 06.03.2019 |
Кабинет Министров объявил конкурс на должность председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду 6 марта, передают Українські Новини.
"22 марта истекает контракт с предправления "Нафтогаза", поэтому мы сегодня одобряем решение о том, чтобы 23 марта объявить конкурс на должность председателя правления компании", - сказал он.
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