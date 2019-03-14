ДМК за 2 мес. снизил выпуск проката на 3,3%

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.) по итогам января-февраля 2019 года снизил выпуск проката, по оперативным данным, на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 410 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за первые два месяца года ДМК сократил выплавку стали на 4,8% - до 400 тыс. тонн, чугуна - на 19,9%, до 363 тыс. тонн.

В феврале ДМК произвел 180 тыс. тонн проката, 177 тыс. тонн стали, 156 тыс. тонн чугуна.

Как сообщается в поздравлении гендиректора комбината Александра Подкорытова по случаю 130-летней годовщины с момента основания предприятия, "у нас масштабные планы на будущее".

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).