Минфин назначил Гелетия членом набсовета ПриватБанка по своей квоте

Министерство финансов Украины 4 марта утвердило назначение членом наблюдательного совета государственного ПриватБанка (Киев) заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Гелетия.

Как сообщается на сайте ведомства, новый член набсовета будет представлять в банке интересы государства.

Ранее, в декабре 2018 года, Кабинет министров Украины прекратил полномочия министра финансов Оксаны Маркаровой в качестве члена набсоветов Укрэксимбанка и Ощадбанка (оба - Киев). Такое решение принято в связи с утверждением О.Маркаровой в должности министра 22 ноября 2018 года.

Помимо указанных банков, О.Маркарова еще входила в набсовет Укргазбанка и ПриватБанка (оба - Киев). Согласно сайту министерства, она вышла из набсоветов упомянутых банков в соответствии со ст.53 закона "Об акционерных обществах" (будет заменена другим представителем минфина - ИФ)

ПриватБанк по итогам 2018 года получил 11,7 млрд грн чистой прибыли.

Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (274,733 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.