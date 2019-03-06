Финансовые новости
- |
- 06.03.19
- |
- 04:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин назначил Гелетия членом набсовета ПриватБанка по своей квоте
14:25 05.03.2019 |
Министерство финансов Украины 4 марта утвердило назначение членом наблюдательного совета государственного ПриватБанка (Киев) заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Гелетия.
Как сообщается на сайте ведомства, новый член набсовета будет представлять в банке интересы государства.
Ранее, в декабре 2018 года, Кабинет министров Украины прекратил полномочия министра финансов Оксаны Маркаровой в качестве члена набсоветов Укрэксимбанка и Ощадбанка (оба - Киев). Такое решение принято в связи с утверждением О.Маркаровой в должности министра 22 ноября 2018 года.
Помимо указанных банков, О.Маркарова еще входила в набсовет Укргазбанка и ПриватБанка (оба - Киев). Согласно сайту министерства, она вышла из набсоветов упомянутых банков в соответствии со ст.53 закона "Об акционерных обществах" (будет заменена другим представителем минфина - ИФ)
ПриватБанк по итогам 2018 года получил 11,7 млрд грн чистой прибыли.
Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (274,733 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вторая лига джентльменов. Зачем Гриценко заигрывает с националистами
|Украина Зеленского. Государство-смартфон и нестреляющая армия
|Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ
|Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин назначил Гелетия членом набсовета ПриватБанка по своей квоте
|НБУ раскрыл детали обналичивания 1 млрд грн в Укрсоцбанке
|Украинский агрохолдинг закупил 130 вагонов-зерновозов
|«Укрзализныця» намерена до 2026 года закупить 310 новых локомотивов
|НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн гривен за рисковую деятельность
|Набсовет «Нафтогаза» прокомментировал ситуацию с контрактом Коболева
Это интересно
|Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки
|Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте
|Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу
|Samsung предоставила образцы складных дисплеев компаниям Apple и Google
|Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков
|Космический корабль «Драгон» компании Space X успешно состыковался с МКС
|Обновленный Mercedes-Benz GLC: новая гамма двигателей и продвинутые электронные помощники