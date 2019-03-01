НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн гривен за рисковую деятельность

Национальный банк оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн гривен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Как отмечает НБУ, рисковая деятельность заключается, в частности, в проведении банком финансовых операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн гривен, характер которых дает основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность.

Эти средства предварительно поступали на их счета со счета юридического лица-клиента банка, как предоставление кредитов (кредиты в пределах суммы от 4,2 до 10,3 млн гривен).

В то же время реальных доходов физических лиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитных обязательств.

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К банку "Земельный капитал" применена мера в виде письменного предостережения по: необеспечению выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушению требований по идентификации, верификации и изучения клиентов банка, в частности, клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц и др.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.



