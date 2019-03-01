Набсовет «Нафтогаза» прокомментировал ситуацию с контрактом Коболева

Наблюдательный совет "Нафтогаза" поддержал продление контракта Андрея Коболева, однако этот процесс не завершен к обсуждению с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Об этом говорится в комментарии члена Наблюдательного совета "Нафтогаза" и председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям Амоса Хохштайна, обнародованном пресс-службой компании.

"Набсовет проголосовал за то, чтобы поддержать продление контракта Андрея Коболева, однако мы не завершили этот процесс к обсуждению с премьер-министром Владимиром Гройсманом", - сказал Хохштайн.

"Мы уважаем баланс между юридическими полномочиями Наблюдательного совета и важной ролью правительства", - заявил он.

По его словам, лучший выход из текущей ситуации - продолжить этот диалог, не нанося ущерб компании и интересам Украины.

"Именно поэтому мы предложили премьер-министру продлить срок, названный правительством, чтобы мы могли обсудить этот вопрос", - подытожил он.

Ранее источник ЭП сообщил, что Наблюдательный Совет принял решение продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

По его словам, новое законодательство дает Наблюдательному совете госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины".

При этом у правительства есть вопросы к размеру вознаграждения менеджмента "Нафтогаза".

"У нас как акционера есть вопрос касательно размера вознаграждения менеджмента компании. Мы обратились в наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", - сказал Гройсман.