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«Укрзализныця» намерена до 2026 года закупить 310 новых локомотивов
23:14 01.03.2019 |
"В 2018-2025 годах компания планирует закупить 310 новых локомотивов на общую сумму 49,988 миллиарда гривень (без учета индекса цен инфляции производителей промпродукции). 15 закупили в 2018 году и 20 - в 2019 году. Это с учетом 30 локомотивов General Electric)", - отметил он.
Согласно презентации, в 2020 году планируется закупить 42 локомотива, 38 - в 2021-м, 40 - в 2022-м, 55 - в 2023-м, 55 - в 2024-м и 45 - в 2025-м.
Из этого количества планируется покупка 90 пассажирских локомотивов (5 - в 2019-м, по 15 в 2020-2022 годах и по 20 в 2023-2024 годах).
Также 70 грузовых тепловозов - по 15 в 2018-2020 годах и по 5 в 2021-2025 годах.
Остальные 150 - электровозы различного типа.
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