Корпорация Богдан будет поставлять армии Барс-8: фото

Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противоосколочного подбоя корпуса, автономной климатической системы.

Многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости Барс-8, разработанный корпорацией Богдан Моторс, завершил программу государственных испытаний, длившуюся более двух лет, и будет поставляться армии, сообщается на сайте компании.

По итогам госиспытаний Богдан Моторс будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины и продвигать бронеавтомобиль на внешних рынках, говорится в сообщении.

В компании также отмечают, бронеавтомобиль успешно прошел все этапы: ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и другие важные тесты.

Барс-8 стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля Казак-2 (производства НПО Практика), которая прошла государственные испытания, уточняют в компании.

Пассажировместимость базового автомобиля - до 10 человек в полном снаряжении. Барс-8 имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.



