Финансовые новости
- |
- 28.02.19
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Корпорация Богдан будет поставлять армии Барс-8: фото
16:16 28.02.2019 |
Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противоосколочного подбоя корпуса, автономной климатической системы.
Многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости Барс-8, разработанный корпорацией Богдан Моторс, завершил программу государственных испытаний, длившуюся более двух лет, и будет поставляться армии, сообщается на сайте компании.
По итогам госиспытаний Богдан Моторс будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины и продвигать бронеавтомобиль на внешних рынках, говорится в сообщении.
В компании также отмечают, бронеавтомобиль успешно прошел все этапы: ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и другие важные тесты.
Барс-8 стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля Казак-2 (производства НПО Практика), которая прошла государственные испытания, уточняют в компании.
Пассажировместимость базового автомобиля - до 10 человек в полном снаряжении. Барс-8 имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Металлургическая промышленность Украины сильно нарастила экспорт в преддверии новых пошлин
|Порошенко предлагает Раде снова ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение
|Набсовет «Нафтогаза» продлил контракт Коболеву
|НБУ намерен снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Корпорация Богдан будет поставлять армии Барс-8: фото
|Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом «Нафтогаза» - Гройсман
|Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр
|ГПЗКУ в 2018г отгрузила ССЕС почти 875 тыс. тонн зерновых
|Чистая прибыль «Укртелекома» в 2018г снизилась на 45,1%, чистый доход - на 2,3%
|Кабмин определил «Ощадбанк» уполномоченным банком рынка электрической энергии
Это интересно
|Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим
|Zero представила свой самый мощный электробайк, который разгоняется до 200 км/ч
|Intel прекращает партнёрство с китайцами в сфере разработки и распространения модемов 5G
|Китай планирует использовать графен для изготовления солнечных парусов
|Экс-жена собирается отсудить у Фирташа 5 миллиардов евро – СМИ
|SEC просит суд наказать Илона Маска за неисполнение условий соглашения
|Компания ZTE показала уникальный гибрид смартфона и часов Nubia Alpha с гибким дисплеем