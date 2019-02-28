Чистая прибыль «Укртелекома» в 2018г снизилась на 45,1%, чистый доход - на 2,3%

ПАО "Укртелеком" завершило 2018 год с чистой прибылью 474 млн грн, что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года (864 млн грн), сообщил генеральный директор компании Юрий Курмаз на пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, чистый доход оператора за год сократился на 2,3% - до 6,449 млрд грн.

Показатель EBITDA также снизился - на 12%, до 1,618 млн грн, маржа EBITDA - на 2,7 процентных пункта, до 25,1% по сравнению с 2017 годом.

При этом капитальные инвестиции компании уменьшились на 36,2% - до 604 млн грн.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.



