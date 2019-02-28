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Чистая прибыль «Укртелекома» в 2018г снизилась на 45,1%, чистый доход - на 2,3%
08:40 28.02.2019 |
ПАО "Укртелеком" завершило 2018 год с чистой прибылью 474 млн грн, что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года (864 млн грн), сообщил генеральный директор компании Юрий Курмаз на пресс-конференции в Киеве в среду.
По его словам, чистый доход оператора за год сократился на 2,3% - до 6,449 млрд грн.
Показатель EBITDA также снизился - на 12%, до 1,618 млн грн, маржа EBITDA - на 2,7 процентных пункта, до 25,1% по сравнению с 2017 годом.
При этом капитальные инвестиции компании уменьшились на 36,2% - до 604 млн грн.
"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.
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"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом - до 1,448 млн тонн. Добыча газа в 2018 году сократилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) - до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа - на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.
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