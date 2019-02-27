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ВС признал, что «Укрнафта» не имела права поставлять нефть без предоплаты - НАБУ
23:50 26.02.2019 |
Большая палата Верховного суда приняла окончательное судебное решение, которым подтвердила, что ПАО "Укрнафта" не имела законных оснований поставлять без предварительной оплаты 1 млн тонн нефти на общую сумму почти 5 млрд грн, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По информации пресс-службы НАБУ, такое решение суд принял во вторник вечером.
"Таким образом, ВС принял во внимание аргументы Национального бюро, которое расследует соответствующее коррупционную схему", - сказано в сообщении Нацбюро.
В НАБУ напомнили, что в феврале 2018 года компания, которая сама никогда не закупала нефть в ПАО "Укрнафта", обратилась в Окружной административный суд г.Киева с иском к Кабинету министров Украины, в котором просила признать незаконными пункты постановления Кабмина, обязывающие госкомпании поставлять сырье только на условиях полной предоплаты. "Нарушение именно этого пункта стало основанием для возбуждения уголовного производства детективами НАБУ в 2016 году", - сообщили в Бюро.
Окружной админсуд г.Киева в том же месяце, а в июне 2018 года - и Киевский апелляционный административный суд, удовлетворили иск компании.
В июле 2018 года Кабмин подал в Верховный суд кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного админсуда, к которой присоединилось НАБУ. Верховный суд открыл производство по делу и остановил выполнение решений Окружного административного суда г.Киева и Киевского апелляционного админсуда на период рассмотрения кассационной жалобы правительства.
В НАБУ отметили, что это решение ВС усилит способность Нацбюро в отстаивании интересов государства и возмещении убытков за уголовные правонарушения. "В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании-получатели нефти добровольно возместили ПАО "Укрнафта" более 51,7 млн грн", - сказано в сообщении.
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