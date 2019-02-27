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ПриватБанк закрывает сервис iPay
16:03 26.02.2019 |
ПриватБанк закрывает сервис iPay, позволяющий малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе банка.
Сервис закроют 28 июня 2019 года из-за низкой востребованности. Вместо него ПриватБанк запустит альтернативный сервис под названием miniPOS.
MiniPOS - это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами, указывается на сайте ПриватБанка. Оплаты с его помощью защищены PIN-кодом.
Сервис работает по Bluetooth и принимает все виды карт: магнитные, чипованные и бесконтактные, отметили в госбанке.
Напомним, сервис iPay - приложение, которое превращает смартфон в POS-терминал, ПриватБанк запустил в июле 2013 года.
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