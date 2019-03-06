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«Кернел» получил $56 млн от ЕБРР и Фонда чистых технологий на строительство ТЭЦ на биомассе
15:21 06.03.2019 |
Одна из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" получила $48 млн долгосрочного кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также $8 млн кредита от Фонда чистых технологий на строительство ТЭЦ на подсолнечной шелухе, сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook.
"ЕБРР организовал финансирование в размере $56 млн для "Кернел Групп" с целью строительства и эксплуатации четырех заводов на биомассе на производственных объектах компании в Харьковской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях. Финансирование состоит из кредита ЕБРР в сумме $48 млн и кредита Фонда чистых технологий в сумме $8 млн", - написал он.
По его данным, четыре ТЭЦ будут перерабатывать около 228 тыс. тонн шелухи и производить 338,5 тыс. МВт/ч электроэнергии в год.
Как сообщалось, общая стоимость проекта оценивается в $110 млн.
Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердил в сентябре 2018 года выдачу "Кернелу" долгосрочного финансирования в размере до $250 млн для покрытия капитальных затрат на 2019 финансовый год (начался с 1 июля 2018 года).
Проект состоит из финансирования двух силосов для хранения зерна, терминала по переработке и хранению зерна в Черноморском порту, пяти ТЭЦ и завода по переработке семян подсолнуха.
По информации ЕИБ, общая стоимость проекта составит до $519 млн.
"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.
Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.
Как сообщалось, "Кернел" в 2018 финансовом году (ФГ, июль-2017 - июнь-2018) сократил чистую прибыль в 3,2 раза - до $55,95 млн по сравнению с 2017 ФГ. Выручка за этот период выросла на 10,8% - до $2,403 млрд, EBITDA сократилась на 30,3%, до $222,5 млн.
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