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«Нафтогаз» планирует купить у «Укрнафты» 4 млрд куб. м газа за средства от компенсации спецобязательств
14:57 27.02.2019 |
НАК "Нафтогаз Украины" намерена выкупить у ПАО "Укрнафта" 4 млрд куб. м природного газа за компенсацию, которую компания должна получить от государства в рамках возложенных на нее специальных обязательств на рынке газа (PSO).
Согласно пресс-релизу НАК, в свою очередь "Укрнафта" направит полученные средства исключительно на полное погашение налоговых долгов перед государственным бюджетом, включая штрафные санкции.
В "Нафтогазе" пояснили, что такое предложение сформировано компанией в рамках поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по урегулированию ситуации с налоговой задолженностью "Укрнафты".
По данным НАК, "Укрнафта" вовремя выполняет текущие налоговые обязательства, однако на накопленную налоговую задолженность начисляются штрафные санкции в размере около 30% годовых. Это приводит к стремительному росту суммарного долга компании и ограничивает ее возможность работать и инвестировать в добычу.
"Очищение активов "Укрнафты" от налоговых долгов необходимо для сохранения и наращивания добычи газа и нефти предприятием. Сейчас из-за налогового долга и соответствующих ограничений на деятельность компании, практически отсутствуют возможности для привлечения внешних инвестиций и осуществления необходимых капиталовложений в добычу, от чего страдает энергетическая безопасность страны", - говорится в пресс-релизе НАК.
"Таким образом, в случае внедрения вышеупомянутых соглашений развитие "Укрнафты", направленное на получение энергетической независимости Украины, будет разблокировано, а компенсация "Нафтогаза" за возложенные специальные обязанности в рамках этих соглашений сразу и в полном объеме вернется в государственный бюджет страны", - подчеркивают в НАК.
При этом предложенное решение не повлияет на ход расследования компетентными органами нанесения "Укрнафте" ущерба его предыдущим менеджментом в 2015 году.
Как сообщалось, повестка внеочередного собрания акционеров "Укрнафты", запланированного на 28 марта 2019 года, содержит вопрос заключения договоров с НАК "Нафтогаз Украины" по продаже более 4 млрд куб. м природного газа.
"Укрнафта" ждет от акционеров добро на заключение договоров купли-продажи с определением цены по формуле импортного паритета: 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей добычи, а также 2 млрд 61,805 млн куб. м из подземных хранилищ.
"Нафтогаз" в октябре 2018 года подал в Хозяйственный суд Киева иск к Кабинету министров Украины о возмещении убытков из-за отказа правительства создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставке газа населению, производителям тепловой энергии и религиозным организациям на льготных условиях (PSO).
В целом руководство НАК на основе собственных неаудированных расчетов оценивало сумму необходимой компенсации по PSO за период с 1 октября 2015 года по 30 июня 2018 года более чем в 102,9 млрд грн. Из этой суммы 80,8 млрд грн составляет упущенная выручка "Укргазвыдобування", 7,0 млрд грн связаны с формированием резервов по плохим долгам, а 5,1 млрд грн - убытки.
"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом - до 1,448 млн тонн. Добыча газа в 2018 году сократилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) - до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа - на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.
"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
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|«Нафтогаз» планирует купить у «Укрнафты» 4 млрд куб. м газа за средства от компенсации спецобязательств
"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом - до 1,448 млн тонн. Добыча газа в 2018 году сократилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) - до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа - на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.
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