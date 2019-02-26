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«Нова Пошта» кардинально меняет график работы
08:19 26.02.2019 |
Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
"Мы изменили график работы, потому что это удобно для клиентов. Бизнес-клиенты могут увеличить продажи за счет дополнительных дней работы, а получателям не нужно после работы ждать в очередях - можно приходить в удобное время в субботу или воскресенье и получать свои посылки быстрее", - заявил генеральный директор компании Александр Бульба.
Сообщается, что отделения будут работать в воскресенье с 11:00 до 16:00. Точный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте компании.
В "Нова Пошта" напомнили, что мобильным приложением компании пользуются 2,6 млн активных пользователей в месяц.
"В прошлом году количество оформленных через приложение посылок по сравнению с 2017 годом возросло до 10 млн, а сумма онлайн расчетов - в 2,5 раза", - говорится в сообщении.
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