ЗАЗ выпустил новую модель автобуса

Как сообщает AUTO-Consulting, новинка стала дополнением к линейке автобусов, которая на сегодня представлена моделями малого класса ЗАЗ IVAN А07 и среднего класса ЗАЗ IVAN А10.

Новый автобус ЗАЗ IVAN А08 на сегодня предлагается в 2 модификациях - пригородный A08A1B и школьный A08A14.

ЗАЗ IVAN А08 имеет длину 7,76 м и полную массу 8 т. Автобус комплектуется дизельным двигателем Weichai, WP3NQ140E50 экологического стандарта Евро-5.

Объем двигателя 3,0 л, максимальная мощность 103 кВт при 3000 об/с. Максимальная скорость - 90 км/ч, а заявленный расход топлива составляет 17 л на 100 км.

Количество мест для сидения - 28, а общая вместимость автобуса - 43 пассажира.





Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ". В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.