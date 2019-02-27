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ЗАЗ выпустил новую модель автобуса
13:16 26.02.2019 |
Как сообщает AUTO-Consulting, новинка стала дополнением к линейке автобусов, которая на сегодня представлена моделями малого класса ЗАЗ IVAN А07 и среднего класса ЗАЗ IVAN А10.
Новый автобус ЗАЗ IVAN А08 на сегодня предлагается в 2 модификациях - пригородный A08A1B и школьный A08A14.
ЗАЗ IVAN А08 имеет длину 7,76 м и полную массу 8 т. Автобус комплектуется дизельным двигателем Weichai, WP3NQ140E50 экологического стандарта Евро-5.
Объем двигателя 3,0 л, максимальная мощность 103 кВт при 3000 об/с. Максимальная скорость - 90 км/ч, а заявленный расход топлива составляет 17 л на 100 км.
Количество мест для сидения - 28, а общая вместимость автобуса - 43 пассажира.
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".
Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ". В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.
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