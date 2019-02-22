Финансовые новости
- |
- 22.02.19
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укрзализныця» протестует против кулуарной продажи ее долга Проминвестбанком
14:46 22.02.2019 |
АО "Укрзализныця" выступает категорически против любой кулуарной продажи долга компании Проминвестбанком, говорится в заявлении компании, распространенном утром во вторник.
"Стало известно о попытках Проминвестбанка, принадлежащего российскому Внешэкономбанку (банк "ВЭБ" - ИФ), продать кредитную задолженность АО "Укрзализныця" третьим сторонам. Мы предостерегаем всех потенциальных покупателей, что такая транзакция несет в себе существенные риски. Поэтому настоятельно рекомендуем потенциальным заинтересованным сторонам воздержаться от такой транзакции", - отмечается в сообщении компании.
В пресс-службе "Укрзализныци" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что на сегодня задолженность перед Проминвестбанком составляет $153,25 млн.
В компании уточняют: статус и положение предмета займов, полученных в 2011 году, сегодня находятся на рассмотрении в различных судебных инстанциях Украины, что, по мнению "Укрзализныци", значительно повлияет на определение фактической суммы долга.
"Укрзализныця" обслуживала указанную задолженность до сентября 2017 года и последовательно прилагала добросовестные усилия для урегулирования проблем и споров вокруг этого долга. Однако с тех пор ведутся судебные процессы, вызванные агрессивными действиями Проминвестбанка, по которым уже были вынесены некоторые судебные решения", - отмечается в заявлении ж/д оператора.
В компании также подчеркивают, что акционером Проминвестбанка является российский государственный банк "ВЭБ", по которому действует решение украинских судебных инстанций о замораживании акций и движимого и недвижимого имущества Проминвестбанка.
"Учитывая состояние отношений между Украиной и страной-агрессором и принимая во внимание санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении дочерних компаний банков с российским государственным капиталом, "Укрзализныця" призывает потенциальных покупателей указанного долга воздержаться от участия в этой транзакции и заявляет, что будет рассматривать любые такие действия как враждебное отношение к интересам АО "Укрзализныця" и Украины", - говорится в заявлении компании.
Также украинский государственный ж/д оператор подтверждает свою готовность к конструктивному диалогу по урегулированию своих долговых обязательств на условиях открытых и добросовестных переговоров.
Как сообщалось, в 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений компании "Украинские железные дороги" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у Проминвестбанка ряд кредитных линий на общую сумму более $300 млн.
В мае 2017 года "Укрзализныця" обратилась в Кабинет министров, Национальный банк и СНБО с просьбой предоставить разъяснения, подпадает ли под действие решения СНБО проведение ПАО "Укрзализныця" операций по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в банках из санкционного списка.
В ноябре 2017 Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" $12,5 млн задолженности в пользу Проминвестбанка.
В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в $157 млн и 1,5 млрд грн.
ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" - 99,7% его акций.
Согласно данным НБУ, по состоянию на конец 2016 года банк с активами 34,32 млрд грн занимал 11-е место на рынке среди 93 банков.
Президент Украины Петр Порошенко по предложению Нацбанка 16 марта 2017 года ввел в действие решение СНБО о применении сроком на год санкций к пяти банкам с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
НБУ во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка (все - Киев).
Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №24 от 15 марта 2018 года "О внесении изменений в постановление правления НБУ №654 от 1 октября 2015 года", которое вступило в силу с 16 марта 2018 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Помножен на ноль Зеленским. Почему Бойко на парламентских выборах заменит Медведчук
|Убийца беспилотников. На что способна украинская антидроновая винтовка
|Нацбанк поддержал доллар 21 февраля. Его курс на межбанке перестал падать
|Ответный удар. Как Тимошенко убеждают отказаться от «грязной борьбы»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компании группы АХА в Украине в 2018г собрали около 2 млрд грн страховых премий
|«Укртрансгаз» запустил онлайн-сервис для потребителей газа, позволяющий получить данные о своих поставщиках
|«Укрзализныця» протестует против кулуарной продажи ее долга Проминвестбанком
|Укргазбанк первым среди государственных банков внедряет услугу «Экспресс-гарантии»
Сегодня согласно украинскому законодательству для участия в государственных тендерных торгах в соответствии с условиями тендерной документации необходимо обязательно иметь гарантию от банка, однако некоторые организаторы торгов требуют гарантию именно от банка, мажоритарным акционером которого является государство Украина (более 75% капитала).
|ФК «Веста» приобрела пул активов банка «Форум» за 125,074 млн грн
|«Укравтодор» договорился с «Маст-Буд» о капремонте моста через Хаджибейский лиман за 384 млн грн
|«Электротяжмаш» в 2019г поставит Николаевскому ТРЗ электрооборудование для ремонта 42 тепловозов
Это интересно
|12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально
|Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов
|Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку
|Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда
|Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок
|Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн
|Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер