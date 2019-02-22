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ФК «Веста» приобрела пул активов банка «Форум» за 125,074 млн грн
13:13 22.02.2019 |
Финансовая компания "Веста" 21 февраля в ходе торгов в системе "Prozorro.Продажи" приобрела пул оставшихся активов банка "Форум" за 125,074 млн грн.
Согласно данным в системе "Prozorro.Продажи", в лот были включены права требования и другие имущественные права по кредитным договорам банка "Форум", которые не удалось продать на индивидуальных торгах. Пул оставшихся активов банка балансовой стоимостью 12,699 млрд грн был выставлен на торги со стартовой ценой в 595,589 млн грн.
Ликвидация банка "Форум" началась 16 июня 2014 года и должна завершиться 16 июня 2019 года.
Финансовая компания "Веста" создана в апреле 2017 года с уставным капиталом в 7 млн грн (99% принадлежит Виктории Бондаренко, а 1% - Андрею Волкову).
В декабре-2018 финансовая компания "Веста" купила пул активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) балансовой стоимостью 6,8 млрд грн, пребывающих в залоге у Нацбанка, через американскую площадку First Financial Network (FFN, Оклахома-Сити, США). Цена составила 131 млн грн.
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