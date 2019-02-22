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«Укравтодор» договорился с «Маст-Буд» о капремонте моста через Хаджибейский лиман за 384 млн грн
12:44 22.02.2019 |
Служба автомобильных дорог в Одесской области подписала с подрядной организацией ООО "Маст-Буд" договор на выполнение работ по капитальному ремонту моста через Хаджибейский лиман.
Как отмечается в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), указанный мост построен в 1993-1997 гг. на 445 километре автодороги государственного значения М-05 Киев-Одесса и является составной частью проекта Go Highway - транснационального транспортного коридора, в рамках которого планируется соединить украинские черноморские порты в Николаеве и Одессе с польским в Гданьске на Балтийском море.
Общая длина моста составляет 530,192 м, первый капитальный ремонт проводился 2007 году.
"В 2017 году был разработан проект капитального ремонта моста через Хаджибейский лиман. Тендерные процедуры на ремонтные работы продолжались в течение года. И только 15 февраля 2019 года договор на работы по капитальному ремонту моста был заключен", - отмечается в сообщении.
Общая сметная стоимость капитального ремонта моста через Хаджибейский лиман составляет 384,304 млн грн. В текущем году предусмотрено финансирование в объеме 230 млн грн из государственного Дорожного фонда.
Как сообщалось со ссылкой на главу "Укравтодора" Славомира Новака, на эксплуатационное содержание автодорог в 2019 году планируется направить 5,9 млрд грн (против 4,4 млрд грн в 2018 году).
С целью улучшения состояния украинских автодорог "Укравтодор" инициирует переход на более жесткие европейские стандарты габаритно-весовых параметров транспортных средств - Директиву 96/53/ЕС от 25 июля 1996 года.
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