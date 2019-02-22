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Девелопер Arricano привлек у Райффайзен Банка Аваль 140 млн грн на строительство ТРЦ Lukianivka
10:31 22.02.2019 |
Группа компаний Arricano при участии дочерней компании "Призма Альфа" привлекла новую кредитную линию от Райффайзен Банка Аваль (Киев) на 140 млн грн ($5,15 млн) сроком на пять лет.
Согласно сообщению Arricano на Лондонской фондовой бирже в четверг, кредит привлечен под залог торгово-развлекательного центра City Mall, расположенного в Запорожье. Размер ставки составит 20,55% годовых.
Кредитные средства будут направлены на частичное финансирование строительства торгово-развлекательного центра Lukianivka на ул.Дегтяревской, 7 в Шевченковском районе столицы.
Как сообщалось, девелопер Arricano Real Estate Plc (Кипр) планирует ввести в эксплуатацию ТРК Lukianivka Mall в конце 2020 года. Строительная готовность, по данным генерального директора Arricano Real Estate Михаила Меркулова, по состоянию на февраль-2019 составляет около 50%.
Общая арендуемая площадь (GLA) объекта составит около 47 тыс. кв. м, площадь участка под ним составляет 4,14 га.
Как сообщалось, Arricano в 2017 году получила $25,81 млн чистой прибыли, что на 9,8% выше показателя 2016 года. Ее выручка выросла на 19,3% - до $27,55 млн.
Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.
Акции компании размещены на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи, а миноритарным акционером является британский инвестиционный фонд Dragon-Ukrainian Properties and Development plc.
Компания владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,8 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье и "Южная галерея" в Симферополе (Крым). Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall.
По состоянию на начало 2019 года акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании: Retail Real Estate O.U., Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Йюри Польд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является эстонец Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 56,835% голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.
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|Девелопер Arricano привлек у Райффайзен Банка Аваль 140 млн грн на строительство ТРЦ Lukianivka
Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Акции компании размещены на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи, а миноритарным акционером является британский инвестиционный фонд Dragon-Ukrainian Properties and Development plc.
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