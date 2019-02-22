Девелопер Arricano привлек у Райффайзен Банка Аваль 140 млн грн на строительство ТРЦ Lukianivka

Группа компаний Arricano при участии дочерней компании "Призма Альфа" привлекла новую кредитную линию от Райффайзен Банка Аваль (Киев) на 140 млн грн ($5,15 млн) сроком на пять лет.

Согласно сообщению Arricano на Лондонской фондовой бирже в четверг, кредит привлечен под залог торгово-развлекательного центра City Mall, расположенного в Запорожье. Размер ставки составит 20,55% годовых.

Кредитные средства будут направлены на частичное финансирование строительства торгово-развлекательного центра Lukianivka на ул.Дегтяревской, 7 в Шевченковском районе столицы.

Как сообщалось, девелопер Arricano Real Estate Plc (Кипр) планирует ввести в эксплуатацию ТРК Lukianivka Mall в конце 2020 года. Строительная готовность, по данным генерального директора Arricano Real Estate Михаила Меркулова, по состоянию на февраль-2019 составляет около 50%.

Общая арендуемая площадь (GLA) объекта составит около 47 тыс. кв. м, площадь участка под ним составляет 4,14 га.

Как сообщалось, Arricano в 2017 году получила $25,81 млн чистой прибыли, что на 9,8% выше показателя 2016 года. Ее выручка выросла на 19,3% - до $27,55 млн.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.

Акции компании размещены на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи, а миноритарным акционером является британский инвестиционный фонд Dragon-Ukrainian Properties and Development plc.

Компания владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,8 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье и "Южная галерея" в Симферополе (Крым). Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall.

По состоянию на начало 2019 года акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании: Retail Real Estate O.U., Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Йюри Польд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является эстонец Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 56,835% голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.