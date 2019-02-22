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МХП завершил сделку по покупке Perutnina Ptuj
08:46 22.02.2019 |
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.
"Сегодня МХП стал крупнейшим акционером, контролирующим более 90% Perutnina Ptuj. Это первое в своем роде приобретение в Европе для МХП. В настоящее время рассматривается вопрос о других партнерствах по всему миру", - сообщил агрохолдинг на Лондонской фондовой бирже.
Согласно сообщению, сейчас проводится аудит результатов Perutnina Ptuj за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. Оценка рыночной стоимости его чистых активов и другие расчеты результатов объединения бизнеса еще не завершены.
Как сообщалось, МХП 14 февраля 2019 года получил разрешение словенского антимонопольного органа - Агентства по защите конкуренции - на приобретение компании Perutnina Ptuj. До этого сделка уже была разрешена регулирующими органами Австрии, Македонии, Сербии и Румынии.
Ранее, 14 ноября 2018 года, МХП заявил о планах инвестировать EUR200 млн в производственную базу Perutnina Ptuj в течение четырех-пяти лет.
МХП намерен укрепить и развивать процессы выращивания и производства в Словении и странах, где Perutnina Ptuj создала вертикально организованное производство, а также увеличить объемы продаж в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Агрохолдинг также намерена искать возможности на других рынках, в первую очередь, в Западной Европе.
О намерении приобрести акции Perutnina Ptuj агрохолдинг сообщил 26 сентября 2018 года на Лондонской фондовой бирже после уведомления от Federal Competition Authority of Austriа о регистрации заявки на покупку.
"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.
Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд.
Perutnina Ptuj - вертикально интегрированная компания в Юго-Восточной Европе. Владеет мощностями по выращиванию бройлеров в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Осуществляет деятельность в 22 странах и насчитывает 3,5 тыс. сотрудников в восьми странах. В Словении компания обрабатывает 4 тыс. сельскохозяйственных угодий.
Акционерами Perutnina Ptuj являются Slovenian Steel Group (SIJ d.d., 85,16% акций), подконтрольный ему Holding PMP d.d. (5,53%) и другие (9,31%).
Как отмечается в годовом отчете SIJ, в 2017 году группа купила 12,77% Perutnina Ptuj за EUR11,4 млн, доведя свое прямое и непрямое владение до 90,69%.
В отчете активы Perutnina Ptuj Group и Holding PMP были указаны как активы на продажу и оценивались в EUR270 млн, а их обязательства - в EUR133 млн. SIJ заявляла о планах провести spin-off Perutnina Ptuj до конца 2018 года.
Согласно отчету, оборот Perutnina Ptuj Group в 2017 году вырос до EUR257,11 млн с EUR211,35 млн в 2016 году, EBITDA - до EUR24,418 млн с EUR24,229 млн.
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|МХП завершил сделку по покупке Perutnina Ptuj
МХП намерен укрепить и развивать процессы выращивания и производства в Словении и странах, где Perutnina Ptuj создала вертикально организованное производство, а также увеличить объемы продаж в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Агрохолдинг также намерена искать возможности на других рынках, в первую очередь, в Западной Европе.
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