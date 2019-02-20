Судом арестовано экс-руководство Укргазбанка подозреваемых в присвоении 39 млн грн.





Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, экс-заместитилю главы правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 960,5 тыс. грн.

Кроме того, суд избрал меру пресечения руководителю коммерческой структуры в виде домашнего ареста.

Также 19 февраля суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета одного из столичных банков. Согласно постановлению суда последнего взяли под стражу в зале суда. Суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога - 90 млн гривен.

Напомним, 11 февраля бывшему члену наблюдательного совета Укргазбанка, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2008 - 2009 годов бывший член наблюдательного совета АБ "Укргазбанк", по предварительному сговору с действующим на то время заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк", организовал схему по выводу государственных средств на счет заранее созданного им подконтрольного предприятия.