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Инвестфонд «Голдмен» купил 40,2% акций «Газтранзита», конфискованных у российского «Газпрома»
08:03 20.02.2019 |
Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Голдмен" купил 40,217% акций частного акционерного общества "Газтранзит" (Киев), ранее принадлежавших российской компании "Газпром".
Об этом говорится в сообщении "Газтранзита" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українськi Новини.
Ранее "Голдмен" не владел акциями "Газтранзита".
Согласно информации на фондовой бирже ПФТС, 16,65 тыс. акций "Газтранзита" были проданы за 41 024,755 тыс. гривен 29 января.
Данные ценные бумаги были взысканы с "Газпрома" в рамках взыскания с него штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом, в размере 172 млрд гривен.
Инвестфонд "Голдмен" был зарегистрирован в апреле 2018 года, его конечным бенефициаром является Андрей Нестеренко.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2018 года Верховный Суд Украины отклонил жалобу компании "Газпром" на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.
Таким образом, Верховный Суд признал правомочность решения Хозяйственного суда города Киева от 19 июля 2018 года, которым он разрешил взыскать с "Газпрома" 172 млрд гривен наложенного АМКУ штрафа и пени, и решения Киевского апелляционного суда от 30 августа 2018 года, которым наложение штрафа было подтверждено.
В мае 2017 года суд арестовал принадлежащие "Газпрому" акции "Газтранзита" в рамках взыскания с него штрафа АМКУ 172 млрд гривен.
22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.
5 октября 2016 года АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с "Газпрома" штраф и пеню в суммарном размере около 172 млрд гривен.
ЧАО "Газтранзит"было создано в ноябре 1997 года для реализации межправительственных соглашений между Украиной и Россией, а также между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" по увеличению объемов транзита российского газа в Турцию и на Балканы.
Ранее по 40,2174% акций "Газтранзита" принадлежало российской компании "Газпром" и НАК "Нефтегаз Украины".
Кроме того, 19,6% принадлежали турецкой Turusgas.
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