Минфин возобновил процесс корпоратизации «Укрэнерго»

Министерство финансов возобновило процесс корпоратизации национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українськi Новини.

"Министерство финансов возобновило процесс корпоратизации "Укрэнерго" - реорганизации госпредприятия в частное акционерное общество (ЧАО), 100% акций которого принадлежат государству. Соответствующий Приказ №73 "О преобразовании Государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго" Министерство финансов издало 15 февраля 2019 года", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что эта организационно-правовая форма предоставляет дополнительные возможности защиты интересов государства как акционера.

Дальнейший план преобразования "Укрэнерго" в акционерное общество предусматривает проведение инвентаризации имущества компании, независимую оценку активов, формирование предварительного баланса и проведения аудита, утверждение акта оценки и устава, принятие решения о выпуске акций ЗАО и аудит по формированию уставного капитала, регистрация ЧАО и решение о выпуске акций.

Также приказом №72 "Об утверждении устава ГП "НЭК "Укрэнерго" Министерством финансов внесены изменения в устав компании, они касаются перехода полномочий органа управления от Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.

"Преобразование "Укрэнерго" в акционерное общество и реформа корпоративного управления - обязательные предпосылки сертификации компании в качестве независимого оператора системы передачи электроэнергии, а также внедрения и дальнейшей работы новой модели рынка электрической энергии. На этом ответственном этапе реформы электроэнергетики мы нуждаемся в решительных и последовательных решениях государства. Со своей стороны мы прилагаем все усилия для ее успешной реализации, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Министерством финансов в этом направлении", - отметил руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале "Укрэнерго" перешла под управление Минфина.

В 2017 году "Укрэнерго" сократила чистую прибыль на 42%, или на 1 264,065 млн гривен до 1 748,031 млн гривен, увеличив чистый доход на 15,2%, или на 1 090,233 млн гривен до 8 263,856 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

В 2017 компания увеличила передачу электроэнергии на 2,4% до 113,8 млрд кВт-час по сравнению с 2016 годом.

"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к сечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии.