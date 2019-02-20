Wizz Air запускает рейсы из Киева в Грецию

Венгерская лоукост-авиакомпания WizzAir объявила о запуске нового направления из украинской столицы - в Грецию. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Рейсы начнут выполняться в мае в два греческих города - Афины (21 мая) и Салоники (20 мая). Полеты будут осуществляться два раза в неделю: Афины - по вторникам и субботам, Салоники - по понедельникам и пятницам.

Билеты для бронирования уже сейчас доступны на сайте WizzAir. Билеты в одну сторону стартуют от 609 грн.

Напомним, ближайший конкурент лоукостера, компания Ryanair, рейсы из Киева в Афины начнет выполнять с апреля. Минимальная цена, которую предлагает авиаперевозчик на этот рейс, составляет 44 евро (более 1200 грн).

Справка: После добавления двух новых направлений, WizzAir будет выполнять 45 рейсов в 13 стран Европы из трех украинских городов - Киева, Львова и Харькова. В 2018 году по украинскому направлению авиакомпания перевезла свыше 1,5 млн пассажиров, что более чем вдвое больше, чем годом ранее.