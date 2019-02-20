Финансовые новости
- |
- 20.02.19
- |
- 01:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госбанки получили за год прибыль в размере 13,525 млрд грн
08:10 19.02.2019 |
Министерство финансов обнародовало показатели деятельности всех четырех государственных банков за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Согласно данным финансовой отчетности, банки получили за год прибыль в размере 13,525 млрд грн, в частности, "ПриватБанк" - 11,668 млрд грн, "Укрэксимбанк" - 958 млн грн, "Укргазбанк" - 766 млн грн и "Ощадбанк" - 132 млн грн.
Чистые активы государственных банков на 1 января 2019 года достигли 744,381 млрд грн, что составляет 55% от банковской системы Украины. По данным Минфина, еще 30% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.
В Минфине также сообщили, что доля национализированного "ПриватБанка" составляет 21% в активах банков и 35% в депозитах физических лиц.
Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.
Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ
|Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия
|Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз
|В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин возобновил процесс корпоратизации «Укрэнерго»
|Wizz Air запускает рейсы из Киева в Грецию
|Госбанки получили за год прибыль в размере 13,525 млрд грн
|Норвежцы выкупили «Азовинвестпром» и через полгода начнут строить в Запорожской области ветропарк мощностью 750 МВт
|Varus тестирует мобильное приложение для автоматизации торговли
|Крупнейшие операторы мобильной связи - Киевстар, Vodafone, Lifecell - в феврале 2019 года отменяют некоторые тарифные планы для абонентов.
Это интересно
|Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров
|Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа
|В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками
|Этих людей не существует. Нейросеть генерирует на сайте реалистичные лица людей
|Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов
|Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире