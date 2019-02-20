Госбанки получили за год прибыль в размере 13,525 млрд грн

Министерство финансов обнародовало показатели деятельности всех четырех государственных банков за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно данным финансовой отчетности, банки получили за год прибыль в размере 13,525 млрд грн, в частности, "ПриватБанк" - 11,668 млрд грн, "Укрэксимбанк" - 958 млн грн, "Укргазбанк" - 766 млн грн и "Ощадбанк" - 132 млн грн.

Чистые активы государственных банков на 1 января 2019 года достигли 744,381 млрд грн, что составляет 55% от банковской системы Украины. По данным Минфина, еще 30% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.

В Минфине также сообщили, что доля национализированного "ПриватБанка" составляет 21% в активах банков и 35% в депозитах физических лиц.

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.