Норвежцы выкупили «Азовинвестпром» и через полгода начнут строить в Запорожской области ветропарк мощностью 750 МВт

Норвежская компания NBT завершила приобретение доли в 82% капитала ООО «Азовинвестпром», которое будет строить в Запорожской области ветропарк мощностью 750 МВт. Его стоимость оценивается в $1 млрд.

По словам вице-президента NBT Берьге Творга, именно «Азовинвестпром» будет их партнером в Запорожской области, где весной 2019 года начнется строительство электростанции из 180 ветрогенераторов. Всего проект рассчитан на 25 лет.

Первая фаза строительства начнется через полгода. В настоящее время для получения кредита проект приводится к международным стандартам.

Напомним, инвестиционное соглашение о строительстве ветропарка было подписано 23 января текущего года в Давосе при участии президента Украины Петра Порошенко. Сторонами подписания соглашения стали также Европейский банк реконструкции и развития, Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO), Черноморский банк торговли и развития и другие. Организатором синдиката инвесторов выступил JP Morgan.

NBT в апреле 2018 года уже купила 100% ООО «Сивашэнергопром» (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт), а в начале сентября был подписан договор о реализации проекта по строительству ВЭС мощностью 250 МВт и стоимостью $375 млн в Херсонской области (вдоль озера Сиваш) при ведущей роли NBT. Весной этого года начинается строительство 67 ветровых электроустановок.

Оба проекта в Херсонской и Запорожской области реализуются NBT совместно с французской энергетической компанией Total-Eren (дочерняя структура Total).

Как сообщали ЭлектроВести, 28 января Украина и Норвегия подписали предварительные контракты приблизительно на $1,5 млрд. Кроме ветропарка в Запорожской области также будут построены две солнечные электростанции в Николаевской и Киевской областях.