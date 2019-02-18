Финансовые новости
- |
- 18.02.19
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Норвежцы выкупили «Азовинвестпром» и через полгода начнут строить в Запорожской области ветропарк мощностью 750 МВт
15:55 18.02.2019 |
Норвежская компания NBT завершила приобретение доли в 82% капитала ООО «Азовинвестпром», которое будет строить в Запорожской области ветропарк мощностью 750 МВт. Его стоимость оценивается в $1 млрд.
По словам вице-президента NBT Берьге Творга, именно «Азовинвестпром» будет их партнером в Запорожской области, где весной 2019 года начнется строительство электростанции из 180 ветрогенераторов. Всего проект рассчитан на 25 лет.
Первая фаза строительства начнется через полгода. В настоящее время для получения кредита проект приводится к международным стандартам.
Напомним, инвестиционное соглашение о строительстве ветропарка было подписано 23 января текущего года в Давосе при участии президента Украины Петра Порошенко. Сторонами подписания соглашения стали также Европейский банк реконструкции и развития, Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO), Черноморский банк торговли и развития и другие. Организатором синдиката инвесторов выступил JP Morgan.
NBT в апреле 2018 года уже купила 100% ООО «Сивашэнергопром» (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт), а в начале сентября был подписан договор о реализации проекта по строительству ВЭС мощностью 250 МВт и стоимостью $375 млн в Херсонской области (вдоль озера Сиваш) при ведущей роли NBT. Весной этого года начинается строительство 67 ветровых электроустановок.
Оба проекта в Херсонской и Запорожской области реализуются NBT совместно с французской энергетической компанией Total-Eren (дочерняя структура Total).
Как сообщали ЭлектроВести, 28 января Украина и Норвегия подписали предварительные контракты приблизительно на $1,5 млрд. Кроме ветропарка в Запорожской области также будут построены две солнечные электростанции в Николаевской и Киевской областях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве суд арестовал 14 домов
|Из-за директивы ЕС «Северный поток-2» может быть загружен только наполовину
|Нацкомфинуслуг впервые за три года пересмотрела правила на рынке «автогражданки»
|Атакующий кулак. Зачем Россия развернула в Ростовской области «эксперементальную дивизию»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Норвежцы выкупили «Азовинвестпром» и через полгода начнут строить в Запорожской области ветропарк мощностью 750 МВт
|Varus тестирует мобильное приложение для автоматизации торговли
|Крупнейшие операторы мобильной связи - Киевстар, Vodafone, Lifecell - в феврале 2019 года отменяют некоторые тарифные планы для абонентов.
|Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве
|НБУ считает незаконным решение Верховного суда о возобновлении работы «Златобанка»
|«Турбоатом» и «Энергоатом» подписали контракт на изготовление конденсатора для Южно-Украинской АЭС
Это интересно
|В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму
|Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам
|Sony Wena — умный ремешок для часов, который стоит больше, чем Apple Watch
|Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов
|Airbus прекратит производство самых больших пассажирских самолетов в мире
|Парящие ветрогенераторы Alphabet выходят в море
|Электросамолет Sun Flyer 2 впервые поднялся в воздух