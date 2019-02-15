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Крупнейшие операторы мобильной связи - Киевстар, Vodafone, Lifecell - в феврале 2019 года отменяют некоторые тарифные планы для абонентов.
14:59 15.02.2019 |
Абонентам предлагается перейти на боле дорогой тариф или самостоятельно выбрать другой.
В частности, "Киевстар" сообщил, что с 21 февраля по 15 апреля прекращают свое действие некоторые тарифы. Речь идет о таких линейках, как Безлим Разговоры, Безлим Соцсети, Безлим Видео, Максимальный Безлим и др. Если абонент не изменит свой тариф самостоятельно, то автоматическая замена произойдет с 21 февраля по 15 апреля на предложенный тариф с большей абонплатой.
Кампания Vodafone с 15 февраля меняет стоимость пакетов услуг, включая 3G. В частности пакет услуг Vodafone Unlim 3G вырос с 65 до 75 грн в месяц, а пакет услуг Vodafone Unlim 3G Plus со 100 до 125 грн.
Кроме того, компания Lifecell с 5 февраля закрыла ряд тарифных планов и перевела абонентов на тариф "Гаджет".
Напомним, по данным Госстата, услуги связи в Украине в 2018 году подорожали на 15,1%, что в полтора раза выше, чем инфляция в целом (9,8%).
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