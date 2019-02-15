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Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве
14:12 15.02.2019 |
Костюмы от бренда Voronin больше не производят в Киеве. Об этом Delo.UA сообщили в пресс-службе компании Voronin по телефону. "Это другие фабрики, расположенные в Украине", - уточнили в компании.
Здание ЧАО "Швейная фабрика "Воронин" больше не принадлежит компании. "Не переживайте. Компания на месте. Костюмы производятся. Технологически они все правильные. Просто мощности находятся в другом месте",- пояснили в пресс-службе, однако отказались рассказывать, где именно сейчас шьются костюмы.
На сайте компании указано, что в ее составе работает сеть из 50 магазинов в Украине. Также есть торговые точки в Российской Федерации, Казахстане и Чешской Республике.
Ранее основной производственной площадкой компании было ЧАО "Швейная фабрика "Воронин" (ранее ОАО КШФ "Желань"). Основной пакет акций предприятия до 2012 года контролировался известным киевским модельером Михаилом Ворониным и его семьей. Однако в 2012 году Михаил Львович умер. Основным акционером стала его дочь Лариса, которая является гражданкой США и проживает в Филадельфии (Пенсильвания). Согласно официальной информации компании на сайте Агентства развития фондового рынка Украины (Smida), в 2018 году она сконцентрировала более 95% акций предприятия. 23 мая 2018 года в соответствии с законодательством Украины было опубликовано публичное безотзывное требование о выкупе акций у миноритарных акционеров.
Уже 6 августа 2018 года 100% акций предприятия перешло к LINKPLUS MANAGEMENT LIMITED (Кипр). Вскоре состоялась полная смена руководства компании. В него вошли представители девелопера City Capital Group (Киев), который принадлежит израильскому бизнесмену Оферу Керзнеру. Именно он сейчас указан конечным бенефициаром ЧАО "Швейная фабрика "Воронин" в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Сегодня агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на члена совета директоров City Capital Group Марию Казанцеву сообщило, что до конца 2019 года будет проведен редевелопмент здания фабрики под офисный центр под брендом "Платформа" с коворкингом и ресторанами.
В декабре прошлого года новый акционер компании одобрил заключение договоров руководством на поставку товаров и услуг с целью подготовки к реконструкции здания, которое принадлежит Обществу. "Рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются предметом сделки в соответствии с законодательством, 100 млн грн", - говорилось в сообщении компании, опубликованном на Smida.
"Мы купили этот объект в 2018 году, и сейчас уже идут подготовительные работы к строительству. Площадь бывшей фабрики Воронина будет удвоена и составит 20 тыс. кв. м. Под инфраструктуру выделено более чем 2,5 тыс. кв. м - обустроим большую зону общепита, коворкинги на первых двух этажах", - рассказала Казанцева.
По ее словам, офисный центр уже сдан на 100%, арендаторами выступают IT-компании.
Компания также планирует приступить к реконструкции под офисы промышленного здания по ул. Сковороды на Подоле в Киеве. Площадь офисного здания составит 15 тыс. кв. м, а реализация запланирована в течение двух лет.
"Этот объект мы еще не запустили на рынок, поэтому площади еще не сданы. Все наши текущие проекты - это бывшие фабрики, с большими окнами, высокими потолками... Мы верим в такой редевелопмент, ведь сейчас в продаже в Киеве не так много участков абсолютно пустых, поэтому мы превращаем фабрики в современные офисные центры", - пояснила Мария Казанцева.
Сегодня основной проект City Capital Group - арт-завод "Платформа", который создан в 2014 году на базе бывшего Дарницкого шелкового комбината. Его общая площадь 120 тыс. кв. м, офисные и коворкинговые площади - 25 тыс. кв. м, закрытые выставочные площадки, мастерские, галереи, арт-пространства - 16 тыс. кв. м, пространства для проведения фестивалей, конференций, хакатонов, концертов и маркетов - 60 тыс. кв. м и пространства для отдыха и развлечений - 10 тыс. кв. м.
Продажу костюмов от Voronin сегодня развивает ООО "Модный дом "Воронин" (Киев), которое зарегистрировано по тому же адресу, где ранее находилась основная производственная площадка бренда. Его единственным учредителем является проживающий в Филадельфии (Пенсильвания, США) Юджин (Евгений) Шаргородский - внук Михаила Воронина. "В настоящее время бренд Voronin принадлежит Ларисе Ворониной, дочери знаменитого украинского кутюрье, которая возглавляет и развивает бренд, созданный Михаилом Ворониным", - говорится на сайте компании.
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