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СК «АСКА» выплатила более 1,6 млн грн агрофирме за потерянный урожай яблок
17:59 22.02.2019 |
Согласно ее сообщению, в июле 2018 на территории застрахованных садов прошел дождь с грозой и градом, значительная часть яблочного урожая была повреждена и утрачена.
"После града значительную часть яблочного урожая, который должен быть реализован в свежем виде, можно было сдать только на переработку. Еще часть фруктов была полностью уничтожена. Компания "Дельтафрут" получила значительные убытки", - отмечает собственник агрофирмы Антон Рубан слова, которого приводятся в пресс-релизе.
Пострадали также три из пяти застрахованных участков. На первых двух из-за града ухудшилось качество урожая на 83-85%, на третьем участке получены потери как по качеству, так и по количеству.
"АСКА компенсировала потерю качества по тарифу 5,6 грн за каждый килограмм урожая. Стоимость компенсации за утраченное количество - 3,6 грн и 9 грн за килограмм соответственно. Эти расчетные показатели указываются в договоре страхования и зависят от сорта яблок. Клиент 18 января получил 70% выплаты, остальные деньги были перечислены поэтапно, мы полностью завершили расчет в начале февраля", - сказала директор по корпоративному страхованию СК "АСКА" Елена Шустур, слова которой приводятся в пресс-релизе.
В СК "АСКА" подчеркивают, что это первый случай такой масштабной выплаты в Украине, связанной с повреждением урожая плодовых деревьев. Был покрыт ущерб от града, вторичных заболеваний вследствие града, а главное - от потери товарного качества плодов, на которую пришлась большая часть ущерба.
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