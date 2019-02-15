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НБУ считает незаконным решение Верховного суда о возобновлении работы «Златобанка»
08:54 15.02.2019 |
Решение Верховного Суда Украины о признании неправомерным постановления Национального банка относительно вывода с рынка неплатежеспособного "Златобанка" противоречит нормам действующего законодательства, а также интересам вкладчиков и кредиторов финучреждения.
Как сообщается на сайте НБУ, суд обязал Нацбанк предоставить "Златобанку" срок для действий по финансовому оздоровлению банка после проведения мероприятий по его ликвидации.
"Законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в т.ч. по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации", - говорится в сообщении.
В Нацбанке подчеркнули, что отмена решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных никоим образом не восстановит ни его платежеспособность, ни доверие клиентов.
"Вместо законодательно определенной ликвидационной процедуры, судом порождается правовая неопределенность, которая нивелирует действие законов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав вкладчиков и кредиторов", - отметил регулятор.
Также сообщается, что Нацбанк ожидает полного текста судебного решения и рассмотрит вопрос обращения в суд за разъяснениями.
Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил об угрозе потери контроля над активами ликвидируемого "Златобанка" в связи с указанным решением Верховного суда, поскольку прежние акционеры банка могут вывести его деятельность за пределы правового поля.
В Фонде подчеркнули, что из-за потери контроля над активами банка не будет возможности удовлетворить требования вкладчиков и кредиторов "Златобанка" на общую сумму свыше 6,5 миллиарда гривень.
Справка УНИАН. Справка УНИАН. "Златобанк" работал на рынке Украины с 2008 года. Его основным владельцем была Елена Якименко.
Фонд гарантирования начал ликвидацию "Златобанка" в мае 2015 года. До этого, с 14 февраля, в банке работала временная администрация.
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