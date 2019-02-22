Компании группы АХА в Украине в 2018г собрали около 2 млрд грн страховых премий

Страховые компании "АХА Страхование" и "АХА Страхование Жизни" (обе - Киев) завершили 2018 год с прибылью в размере 164 млн грн (по международным стандартам финотчетности группы AXA), что в 2,8 раза больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе страховщиков.

Прибыль по украинским стандартам финотчетности составила 75 млн грн.

Общая сумма собранных страховых премий за год составила около 2 млрд грн, количество договоров страхования увеличилось до 1,777 млн.

Сумма страховых премий собранных СК "AXA Страхование" по итогам прошлого года составила 1,9 млрд грн, что на 13% выше показателей 2017 года. Сумма страховых премий "AXA Страхование жизни" составила 93 млн. грн., что на 57% выше показателей 2017 года.

Согласно пресс-релизу, одним из наиболее приоритетных сегментов в работе компаний остается КАСКО, сумма страховых премий по этому виду выросла на 12% по сравнению с итогами 2017 года. Премии, полученные от страхования имущества, выросли на 20%, от добровольного медицинского страхования - на 9%, туристического страхования - на 56%. Снижение премий на 2% произошло только по полисам ОСАГО, что соответствует стратегии компаний, направленной на повышение прибыльности страхового портфеля.

По данным компаний, общий объем страховых выплат за 2018 год вырос на 9% - до 893 млн грн.

"Главный итог года - рекордная сумму собранных страховых премий, а также прибыль", - отмечает первый вице-президента СК "АХА Страхование" Андрея Перетяжко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По его словам, такие показатели обусловлены несколькими факторами. Первое: увеличение дохода от страхования, в т.ч. благодаря сокращению доли ОСАГО, чистка портфеля КАСКО в корпоративном сегменте, хорошие результаты по ДМС, страхование имущества и пр. Второе: консервативная политика резервирования, позволившая расформировать часть резервов предыдущих периодов. Третье: контроль над расходами. Четвертое: увеличение инвестиционного дохода, благодаря, в том числе, росту учетной ставки НБУ и, соответственно, доходности по депозитам и ОВГЗ.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, распоряжениями от 10 января 2019 года согласовала компании Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax, Канада) опосредованное владение 99,98% акций ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и 100% ОДО "Страховая компания "АХА Страхование Жизни". Комиссия также предоставила FFHL Group Ltd. (Канада) разрешение на прямое владение 99,9989% акций СК "АХА Страхование Жизни".

Ранее разрешение на владение предоставил Антимонопольный комитет Украины.

АХА Group (Франция) 23 октября 2018 года сообщила о 100%-ной продаже ее страхового бизнеса в Украине как non-life, так и life финансовой группе Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax).

Fairfax со штаб-квартирой в Торонто - холдинговая компания по финансовым услугам, которая через сеть собственных компаний осуществляет инвестиционный менеджмент, страхование имущества и ответственности, перестрахование. Fаirfax в 2016 году приобрела 100% СК "QBE Украина", позже переименовав ее в "Колоннейд Украина". Основная специализация - корпоративный сектор.