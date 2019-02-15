«Турбоатом» и «Энергоатом» подписали контракт на изготовление конденсатора для Южно-Украинской АЭС

Генеральный директор АО "Турбоатом" (Харьков) Виктор Субботин и директор подразделения "Атомкомплект" НАЭК "Энергоатом" Андрей Майстренко подписали контракт на изготовление конденсатора турбины блока №3 Южно-Украинской АЭС в рамках программы импортозамещения

"Это знаковый контракт. Это контракт, по сути, импортозамещения российских комплектующих на атомных блоках Украины. Пять российских миллионников работают в Украине: на Хмельницкой, Ровненской, Южноукраинской АЭС. Мы полностью взяли на себя обеспечение их запасными частями, проводим модернизацию, которая дает возможность повысить показатели по выработке, КПД, расходы топлива снижаются, мы продлеваем срок эксплуатации на десятилетия... "Энергоатом" ни копейки не платит российским "Силовым машинам". "Турбоатом" полностью обеспечивает обслуживание этих российских блоков", - сказал В.Субботин журналистам в четверг в Харькове.

Он уточнил, что сумма контракта составляет около 500 млн грн.

Кроме того, гендиректор "Турбоатома" и президент "Энергоатома" Юрий Недашковский подписали дополнение к программе участия "Турбоатома" в поставках оборудования для АЭС Украины на пятилетний срок (до 2022 года).