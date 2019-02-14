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Нафтогаз заявил, что уплатил дивиденды, согласно графику
09:23 14.02.2019 |
НАК Нафтогаз заявил, что уплатил дивиденды в госбюджет по итогам 2017 года, согласно графику, установленному Кабинетом министров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
В Нафтогазе напомнили, что правительство позволило компании до 1 июля заплатить не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли. По выплате остальных 40% прибыли был разработан график.
Минэкономразвития (МЭРТ) начислило НАК Нафтогаз пеню в 2,448 млрд грн за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на приказ министерства № 135 от 31 января.
МЭРТ ссылается на закон "Об управлении объектами государственной собственности", согласно которому Нафтогаз должен был выплатить дивиденды до 1 июля.
По данным агентства, НАК оспорил приказ о начислении пени в суде.
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