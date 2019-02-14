Нафтогаз заявил, что уплатил дивиденды, согласно графику

НАК Нафтогаз заявил, что уплатил дивиденды в госбюджет по итогам 2017 года, согласно графику, установленному Кабинетом министров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Нафтогазе напомнили, что правительство позволило компании до 1 июля заплатить не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли. По выплате остальных 40% прибыли был разработан график.

Минэкономразвития (МЭРТ) начислило НАК Нафтогаз пеню в 2,448 млрд грн за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на приказ министерства № 135 от 31 января.

МЭРТ ссылается на закон "Об управлении объектами государственной собственности", согласно которому Нафтогаз должен был выплатить дивиденды до 1 июля.

По данным агентства, НАК оспорил приказ о начислении пени в суде.