«Электротяжмаш» в 2019г поставит Николаевскому ТРЗ электрооборудование для ремонта 42 тепловозов

Государственное предприятие "Завод " Электротяжмаш " (Харьков) до конца 2019 года поставит электрооборудование для маневровых тепловозов ТЭМ7 в адрес Николаевского Николаевский ТРЗ (НТРЗ), который будет выполнять капитально-восстановительный ремонт 42 тепловозов для металлургической отрасли.

Согласно сообщению на сайте "Электротяжмаша", в рамках подписанного в конце минувшего года контракта, стоимость которого не разглашается, завод изготовил первые комплекты трансформаторов для преобразователя измерительного напряжения, а первые поставки продукции состоятся в апреле.

"Специалисты "Электротяжмаша" проведут авторский надзор за правильностью установки электрооборудования, затем примут участие в наладке и испытаниях электропередачи модернизированных тепловозов", - цитируется в сообщении и.о. директора завода Дмитрий Костюк.

"Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий Украины, специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны.

Согласно финотчету предприятия на сайте Минэкономразвития, в январе-сентябре 2018 года оно увеличило чистый доход на 62,6% к аналогичному периоду 2017 года, до 1 млрд 642 млн грн, чистая прибыль сократилась почти на треть, до 4,035 млн грн.

ООО "Николаевский ТРЗ" специализируется на выполнении капитальных ремонтов тепловозов различных серий (в том числе ТЭМ7 производства российского Людиновского тепловозостроительного завода), тяговых агрегатов ОПЭ1АМ, а также тепловозных узлов и агрегатов к ним.