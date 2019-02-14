«Днепроспецсталь» в январе сократила выпуск товарной продукции на 1,1% к декабрю, и на 2,6% к январю-2018

Электрометаллургический завод " Днепроспецсталь " (Запорожье) в январе 2019 года сократил производство товарной продукции на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 2,6% к январю 2018 года - до 759,915 млн грн в действующих ценах.

Согласно пресс-релизу предприятия в среду, завод в первом месяце года снизил выплавку стали на 19,9% по сравнению с декабрем прошлого года, и на 29,3% по сравнению с январем-2018 - до 14,548 тыс. тонн.

За этот период выпуск проката снизился на 3,8% по сравнению с декабрем-2018 и на 17,2% по сравнению с январем-2018 - до 11,441 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, на заводе проводится сокращение работников, не уточнив количество увольняемых.

Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2018 году нарастила выпуск товарной продукции на 17,7% по сравнению с 2017 годом - до 9 млрд 635,547 млн грн в действующих ценах. Завод в прошлом году сократил выплавку стали на 4,5% по сравнению с 2017 годом - до 247,028 тыс. тонн, выпуск проката снизился на 3,9% - до 162,638 тыс. тонн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.