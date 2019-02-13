«Киевстар» реализовал смс-оплату проезда на гортранспорте в Виннице и планирует внедрять услугу в других городах

Оператор мобильной связи " Киевстар " совместно с городским советом Винницы и коммунальным предприятием "Винницкая транспортная компания" запустил услугу смс-оплаты проезда на городском коммунальном транспорте в Виннице для абонентов предоплаты, сообщила в пресс-релизе компания во вторник.

"Винница стала вторым городом после Ивано-Франковска, который будет принимать оплату за проезд в городском транспорте по SMS. В ближайшее время преимущества оплаты поездок с телефона смогут ощутить и жители других городов", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в "Киевстаре", помимо удобства для пассажиров новый сервис дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем совершаемых оплат.

Принцип оплаты услуги по SMS может быть также масштабирован и на другие сферы жизни города, такие как оплата парковки, билетов в кино, музеи или театры, а также коммунальные или другие обязательные платежи и пр.

Помимо этого, "Киевстар" и Винницкий горсовет 12 февраля 2019 года подписали меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города на базе новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

Сервис доступен для всех абонентов предоплаченной связи от "Киевстар" на базе услуги "Смарт-деньги", которая позволяет осуществлять платежи и переводы через сервис, идентифицируя абонента по абонентскому номеру без использования данных банковского счета.

Как сообщалось, в начале октября "Киевстар" запустил смс-оплату проезда на гортранспорте Ивано-Франковска.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" - около 20,8 млн, lifecell - 11,1 млн, из них активных - 8 млн.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).