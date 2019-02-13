Финансовые новости
- |
- 13.02.19
- |
- 22:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Киевстар» реализовал смс-оплату проезда на гортранспорте в Виннице и планирует внедрять услугу в других городах
18:09 12.02.2019 |
"Винница стала вторым городом после Ивано-Франковска, который будет принимать оплату за проезд в городском транспорте по SMS. В ближайшее время преимущества оплаты поездок с телефона смогут ощутить и жители других городов", - отмечается в сообщении.
Как отмечают в "Киевстаре", помимо удобства для пассажиров новый сервис дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем совершаемых оплат.
Принцип оплаты услуги по SMS может быть также масштабирован и на другие сферы жизни города, такие как оплата парковки, билетов в кино, музеи или театры, а также коммунальные или другие обязательные платежи и пр.
Помимо этого, "Киевстар" и Винницкий горсовет 12 февраля 2019 года подписали меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города на базе новейших информационных и телекоммуникационных технологий.
Сервис доступен для всех абонентов предоплаченной связи от "Киевстар" на базе услуги "Смарт-деньги", которая позволяет осуществлять платежи и переводы через сервис, идентифицируя абонента по абонентскому номеру без использования данных банковского счета.
Как сообщалось, в начале октября "Киевстар" запустил смс-оплату проезда на гортранспорте Ивано-Франковска.
"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.
Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" - около 20,8 млн, lifecell - 11,1 млн, из них активных - 8 млн.
Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины
|Разминка перед санкциями. Как Совбез ООН готовил Россию к битью
|Суд арестовал имущество «ДнепрАзота», Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов и НЗФ
|Что сулит украинцам Петр Порошенко в своей предвыборной программе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укртелеком» в 2018г подключил около 60 населенных пунктов к интернет, из них 44 н.п. - по оптоволокну
|«Киевстар» реализовал смс-оплату проезда на гортранспорте в Виннице и планирует внедрять услугу в других городах
|МСП «Ника-Тера» в 2018г нарастил грузоперевалку на 40%, в январе-2019 – на 75%
|В Украине будут ремонтировать самолеты Boeing
|Из медиапортала Delo.ua уволилась большая часть команды из-за несогласия с политикой нового владельца
|Экс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривен
|Кабмин утвердил финплан ГП «Антонов» на 2019г
Это интересно
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании
|Слухи о смерти проекта Mars One оказались сильно преувеличены
|Маск назвал цену билета на космическом корабле SpaceX до Марса
|Решетка радиатора для суперкара Aston Martin Zagato стоит, как новенький Land Cruiser Prado
|Как выглядит в Германии идеальное рабочее место
|Стартап по роботизированной доставке Nuro привлёк почти миллиард долларов инвестиций
|«Троянский конь» против рака: новое лекарство британских ученых