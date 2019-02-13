В Украине будут ремонтировать самолеты Boeing













Госпредприятие "410-й завод гражданской авиации" хочет самостоятельно ремонтировать и обслуживать самолеты Boeing

Госпредприятие "Завод 410 гражданской авиации" уже начало освоение услуг по ремонту и техобслуживанию авиационной техники марки Boeing, проводя совместные работы на данных воздушных судах с компанией "Конкорд АЭРОТЕХНИКА", сообщает пресс-служба предприятия.

На территории предприятия находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраске, отмечается в сообщении.

"После завершения этапа подготовки специалистов и сертификации производства, завод сможет значительно расширить свои возможности, самостоятельно выполняя работы по обслуживанию современной авиационной техники", - отмечают на предприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества с Boeing с привлечением инвесторов планируется провести техническое обслуживание и покраску самолетов семейства Boeing-737. Начать планировалось с 5 самолетов в год, а к 2024 году увеличить до 40.