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В Украине будут ремонтировать самолеты Boeing
12:54 12.02.2019 |
Госпредприятие "410-й завод гражданской авиации" хочет самостоятельно ремонтировать и обслуживать самолеты Boeing
Госпредприятие "Завод 410 гражданской авиации" уже начало освоение услуг по ремонту и техобслуживанию авиационной техники марки Boeing, проводя совместные работы на данных воздушных судах с компанией "Конкорд АЭРОТЕХНИКА", сообщает пресс-служба предприятия.
На территории предприятия находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраске, отмечается в сообщении.
"После завершения этапа подготовки специалистов и сертификации производства, завод сможет значительно расширить свои возможности, самостоятельно выполняя работы по обслуживанию современной авиационной техники", - отмечают на предприятии.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества с Boeing с привлечением инвесторов планируется провести техническое обслуживание и покраску самолетов семейства Boeing-737. Начать планировалось с 5 самолетов в год, а к 2024 году увеличить до 40.
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