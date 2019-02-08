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АМКУ разрешил Тигипко выкупить «Космо»
16:42 08.02.2019 |
"Предоставлено разрешение компании T.A.S. Overseas Investments Limited на приобретение доли в уставном капитале иностранного предприятия "Аптеки Космо", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия", - говорится в сообщении.
Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2019 года.
Аптечный бизнес торговой сети Космо насчитывает 28 аптек в Киеве и Киевской области.
В настоящее время в сеть аптек ТАS входит 114 аптек, 71 из которых расположены в Киеве.
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