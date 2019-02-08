ГП «СЕТАМ» перешло в управление АРМА

Государственное предприятие "СЕТАМ" OpenMarket Министерства юстиции перешло в сферу управления Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом заявил во время пресс-конференции в четверг председатель АРМА Антон Янчук.

"Минюст поддерживает децентрализацию функций исполнительной власти и освобождается от того инструментария, в котором постепенно отпадает насущная необходимость", - отметила первый замминистра юстиции Елена Сукманова.

Ранее распоряжение Кабмина №212-р от 11.03.2015 года предусматривало, что организатором электронных торгов должно быть госпредприятие в сфере управления Минюста. Однако, 6 февраля 2019 года правительство приняло решение изменить условия эксперимента по реализации арестованного имущества. В частности, теперь организатор электронных торгов будет определяться по конкурсу.

"АРМА обращалось в МВД (штрафплощадки), МЭРТ (ProZorro) и Минюст с просьбой передать госпредприятие, которое имеет соответствующие мощности для хранения, реализации и работы с имущественными активами. Именно поэтому Минюст решил ... передать ГП "СЕТАМ" в сферу управления АРМА", - объяснила Сукманова.

Гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв напомнил, что СЕТАМ создавалось 4 года назад в качестве эксперимента для преодоления коррупции, характерной для сферы реализации арестованного имущества.

"По моему мнению, "СЕТАМ" удалось в корне изменить систему: ввести честные механизмы доступа к торгам, гарантировать безопасность сохранности активов, гарантировать безопасность ставок через блокчейн. И это вылилось в конкретные результаты, - заявил Вишнёв. Он заверил, что сотрудничество с АРМА позволит ГП "СЕТАМ" расширить функционал деятельности в новых сферах и увеличить поступления в госбюджет.

Ранее сообщалось, что за три года работы онлайн-аукциона OpenMarket на электронных