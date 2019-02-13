«Укртелеком» в 2018г подключил около 60 населенных пунктов к интернет, из них 44 н.п. - по оптоволокну

ПАО "Укртелеком" в 2018 году, продолжая расширять географию интернет-покрытия, подключил к сети интернет почти 60 населенных пунктов страны, сообщается на сайте оператора.

"В 2018 году доступ к всемирной сети появился у жителей еще почти 60 населенных пунктов. Из них по технологии GPON услуги широкополосного доступа появились в 44 населенных пунктах, жители которых могут пользоваться скоростным интернетом", - отмечается в сообщении оператора.

Еще в 151 городе и поселках городского типа абонентам "Укртелекома", которые пользовались технологией ADSL, было предложено подключение к оптической сети по технологии FTTB.

Сейчас оператор обеспечивает интернет-доступ почти в 2,26 тыс. городах и селах страны.

Как сообщалось, "Укртелеком" в январе-сентябре 2018 года получил около 449 млн грн чистой прибыли, что на 29,62% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (638 млн грн).

"Укртелеком" завершил 2017 год с чистой прибылью 867 млн грн, что на 44,3% больше, чем в 2016 году, чистый доход возрос на 1,7% - до 6,654 млрд грн.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.