В «Нафтогазе» подсчитали убытки от продажи импортного газа населению

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" теряет 8 миллиардов гривень от импорта газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по специальным обязательствам.

Об этом журналистам сообщил директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

"Добыча товарного газа (компанией "Укргазвыдобування" - УНИАН) составляет 14,1 миллиарда кубометров. Потребление населением и теплокоммунэнерго составляет 17,8 миллиарда кубометров. Мы вынуждены импортировать 3,7 миллиарда кубометров", - сказал Фаворов.

По его словам, из-за импорта 3,7 миллиарда кубометров газа и продажи его населению по нерыночной цене "Нафтогаз" теряет 8 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, механизм спецобязательтсв определяет порядок обеспечения газом теплокоммунэнерго для производства тепловой энергии и ценообразование на голубое топливо. Согласно этому механизму, на сегодня стоимость газа для населения составляет около 8,55 гривни за кубометр. Механизм прописывает следующую цепочку обеспечения голубым топливом населения: "Нафтогаз Украины" - региональные частные облгаз-сбыты - население.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 миллиарда кубометров, до 10,59 миллиарда кубометров.

Госстат еще не опубликовал данные о стоимости импортированного газа за прошлый год, однако в январе-ноябре 2018 года наша страна импортировала 10,01 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму 3,02 миллиарда долларов.