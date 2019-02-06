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В «Нафтогазе» подсчитали убытки от продажи импортного газа населению
17:56 06.02.2019 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" теряет 8 миллиардов гривень от импорта газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по специальным обязательствам.
Об этом журналистам сообщил директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.
"Добыча товарного газа (компанией "Укргазвыдобування" - УНИАН) составляет 14,1 миллиарда кубометров. Потребление населением и теплокоммунэнерго составляет 17,8 миллиарда кубометров. Мы вынуждены импортировать 3,7 миллиарда кубометров", - сказал Фаворов.
По его словам, из-за импорта 3,7 миллиарда кубометров газа и продажи его населению по нерыночной цене "Нафтогаз" теряет 8 миллиардов гривень.
Как сообщал УНИАН, механизм спецобязательтсв определяет порядок обеспечения газом теплокоммунэнерго для производства тепловой энергии и ценообразование на голубое топливо. Согласно этому механизму, на сегодня стоимость газа для населения составляет около 8,55 гривни за кубометр. Механизм прописывает следующую цепочку обеспечения голубым топливом населения: "Нафтогаз Украины" - региональные частные облгаз-сбыты - население.
В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 миллиарда кубометров, до 10,59 миллиарда кубометров.
Госстат еще не опубликовал данные о стоимости импортированного газа за прошлый год, однако в январе-ноябре 2018 года наша страна импортировала 10,01 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму 3,02 миллиарда долларов.
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